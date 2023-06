Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Es ist #Fahrradfreitag oder auch #Fietsfreitag

Kreis Viersen (ots)

Ist mein Rad eigentlich verkehrssicher? Zugegeben, einige Zweiräder, erheben erst gar nicht den Anspruch, ein verkehrssicheres Fahrrad zu sein. Hierzu zählen regelmäßig Renn-, Kinder-, BMX- und andere Sporträder wie z. B. Mountainbikes. Diese Fahrzeuge sind dann eher als Sport- oder Spielgeräte einzustufen, und sie erfüllen nicht die vorgeschriebenen Sicherheitsstandards, die für die sichere Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr erforderlich sind. Daher prüfen Sie doch eben schnell mit der folgenden Checkliste, ob an ihrem Rad alles Notwendige dran ist. Liebe Eltern, prüfen Sie auch bitte die Räder Ihrer Kinder und beheben Sie mögliche Mängel. 1. Rutschfeste Pedalen mit Reflektoren 2. Reflektoren an den Rädern (2x2 Katzenaugen, oder je ein Reflektor-Streifen im Mantel, oder reflektierende Stäbchen an jeder Speiche) 3. Beleuchtung vorne und hinten (muss auch tagsüber funktionieren - Batteriebetriebene Lampen müssen für den Straßenverkehr zugelassen sein - Prüfzeichen "K" plus mehrstellige Zahlenkombination) 4. Roter Reflektor hinten (kann ins Rücklicht integriert sein - Prüfzeichen "Z") 5. Weißer Reflektor nach vorne. 6. Zwei unabhängig voneinander wirkende Bremsen 7. Klingel (laut und hell tönend) Alle Fahrräder, die nicht vollständig über die o. g. Ausstattung verfügen, entsprechen nicht den Anforderungen, die der Gesetzgeber an die Teilnahme des Zweirades am Straßenverkehr stellt. Und? Hat Ihr Rad den Sicherheitscheck bestanden? /TS (522)

