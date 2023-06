Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Ölspur als Unfallursache - Polizei sucht Hinweise auf Verursacher

Nettetal-Lobberich (ots)

Kradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt Am Donnerstag gegen 10.15 Uhr fuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Moers im Kreisverkehr Sassenfelder Straße in Lobberich und wollte in Richtung Freiheitsstraße abbiegen. Auf der Fahrbahn befand sich aber eine etwa 10 Meter lange Ölspur. Auf dieser rutschte der 62-Jährige mit deinem Fahrzeug aus, stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Hinweise auf den Verursacher der Ölspur. Hinweise bitte an die 02162/377-0. /wg (522)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell