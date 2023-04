POL-BOR: Gronau - Behördenübergreifende Kontrolle auf der Bundesstraße 54

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Bundesstraße 70; Tatzeit: 24.04.2023, 17.30 Uhr; Zwei spielende Jugendliche haben nach ersten Erkenntnissen am Montag in Vreden an einem vorbeifahrenden Auto einen Sachschaden verursacht. Eine Autofahrerin war gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 70 aus Richtung Wüllener Straße kommend in Richtung Oeding unterwegs. In Höhe der Überführung Ostendarper Straße hielten sich nach Angaben ...

mehr