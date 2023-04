POL-BOR: Vreden - Mit Fahrrad kollidiert

Borken (ots) - Ereignisort: Borken-Gemen, Mozartstraße; Ereigniszeit: 25.04.2023, 04.20 Uhr; In der Nacht zum Dienstag ist in Borken-Gemen ein Vereinsheim in Brand geraten. Das Geschehen spielte sich gegen 04.20 Uhr an der Mozartstraße ab. Das Feuer richtete an dem Gebäude erheblichen Schaden an. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Nach erster Einschätzung könnte der Brand auf einen technischen Defekt ...

