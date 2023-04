Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Gegenstand fliegt vor fahrendes Auto

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Bundesstraße 70;

Tatzeit: 24.04.2023, 17.30 Uhr;

Zwei spielende Jugendliche haben nach ersten Erkenntnissen am Montag in Vreden an einem vorbeifahrenden Auto einen Sachschaden verursacht. Eine Autofahrerin war gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 70 aus Richtung Wüllener Straße kommend in Richtung Oeding unterwegs. In Höhe der Überführung Ostendarper Straße hielten sich nach Angaben der Frau zwei Jugendliche auf. Einer von ihnen habe unmittelbar unter der Brücke gestanden, der andere am Fuß des Brückendamms. Sie hätten spielerisch einen Gegenstand von oben nach unten geworfen und gerollt. Im Vorbeifahren traf dieser Gegenstand offensichtlich das Fahrzeug. Die Jugendlichen im Alter von circa 13 bis 15 Jahren entfernten sich. Hinweise erbittet die Polizei in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell