Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Kiosk überfallen - Alkoholisierter Mann droht mit Gabel - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Pempelfort - Kiosk überfallen - Alkoholisierter Mann droht mit Gabel - Festnahme

Dienstag, 28. März 2023, 23:05 Uhr

Ein erheblich alkoholisierter Mann bedrohte gestern am späten Abend in Pempelfort einen Kioskbesitzer mit einer Gabel. Er hatte zuvor Süßigkeiten an sich genommen, diese nach Aufforderung nicht bezahlt und stattdessen die Herausgabe des Kasseninhaltes gefordert. Der Kioskbesitzer rief die Polizei, die den Täter vorläufig festnahm.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat der Mann den Kiosk an der Sternstraße, nahm eine Packung Bonbons und einen Schokoriegel an sich und begab sich zur Kasse. Doch anstatt zu bezahlen, zog er eine handelsübliche Gabel hervor und forderte den Kioskbesitzer auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Der Kassierer kam der Aufforderung nicht nach und rief die Polizei. Als die Beamtinnen und Beamten hinzukamen, verhielt sich der Tatverdächtige aggressiv und zeigte dem Kioskbesitzer und einem Zeugen immer wieder den Mittelfinger. Der 41 Jahre alte Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit wurde festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell