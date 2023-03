Polizei Düsseldorf

POL-D: Junge unter Vorwand zu Bushaltestelle gelockt, gepeinigt und ausgeraubt: Polizei ermittelt Gruppe Minderjähriger - Wohnungsdurchsuchungen - Beweismittel beschlagnahmt

Düsseldorf (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen durchsuchten Beamtinnen und Beamte des Jugendkommissariats (KK 36) vier Wohnungen in Düsseldorf. Im Fokus der Ermittler: Ein erst 14 Jahre altes Mädchen, ein 14 Jahre alter Junge und zwei strafunmündige 13-jährige Jungen. Die Vier sollen Anfang dieses Jahres einen etwa gleichaltrigen Jungen an einer Bushaltestelle in Vennhausen beraubt haben.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen wurde der Junge unter einem Vorwand von dem 14 Jahre alten Mädchen zu der Bushaltestelle gelockt. Alle bisherigen Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass dort die drei Jungen hinzukamen und gemeinsam ihr Opfer unvermittelt mit Schlägen und Tritten attackierten. Sie raubten dem verletzten Jungen unter anderem eine Umhängetasche. Laut Zeugenaussagen filmten die Vier dabei ihr Opfer. Um die Straftat weiter aufzuklären, konnten die Beamten der Polizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf Durchsuchungsbeschlüsse für die elterlichen Wohnanschriften erwirken. Die Polizisten stellten Mobiltelefone als Beweismittel sicher und konnten auch einen Teil der Beute beschlagnahmen. Die 14-jährige Deutsche ist bereits erheblich wegen der Begehung von Gewalt- und Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Auch einer der 13-Jährigen ist der Polizei bereits bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell