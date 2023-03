Mörfelden-Walldorf (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten zwei Männer am Montagabend (06.03.) in ein Mehrfamilienhaus in der Moselstraße einzudringen. Durch ein schnelles Eingreifen der Beamten konnte ein Einbruch jedoch verhindert werden. Zeugen alarmierten am Montagabend gegen 21:30 Uhr die Polizei, nachdem sie zwei verdächtige Personen an der ...

