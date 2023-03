Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Mann bei mutmaßlichem Unfallgeschehen an Haltestelle schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Montag, 27. März 2023, 21:09 Uhr

Mit schweren Verletzungen mussten Rettungskräfte gestern Abend einen Mann in Wersten in ein Krankenhaus bringen. Der Verletzte war an einer Bushaltestelle von Zeugen aufgefunden worden. Die Ermittler des Verkehrskommissariats gehen momentan von einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses aus und suchen Zeugen.

Der 49-Jährige lag beim Eintreffen der Feuerwehr rücklings auf der Fahrspur für Busse der Haltestelle "Werstener Dorfstraße" (postalisch Kölner Landstraße). Bevor er für eine medizinische Versorgung sediert werden musste, soll er den Rettungskräften gegenüber geäußert haben, dass er einen Unfall mit einem der dort verkehrenden Linienbusse gehabt habe. Eine weitere Befragung des Mannes war aufgrund seines Zustandes bislang nicht möglich. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein entsprechender Rheinbahn-Bus der Linie 782 als mutmaßlich beteiligtes Unfallfahrzeug identifiziert werden. Spurentechnische Untersuchungen sowie Befragungen hierzu dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens. Von besonderem Interesse ist hierbei eine Frau, die einen vorbeifahrenden Pkw angehalten und den Fahrer zum Absetzen eines Notrufs aufgefordert haben soll. Die Unbekannte hatte nach aktuellem Kenntnisstand sogar noch Erste Hilfe geleistet. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der

