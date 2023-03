Polizei Düsseldorf

POL-D: Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz - Ermittlungserfolg in einem Cold-Case-Fall - "Mord im Maisfeld" - Mutmaßlicher Mörder nach über 30 Jahren identifiziert

Düsseldorf (ots)

Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Düsseldorf.

Mehr als 30 Jahre nach dem Mord an einer damals 50-jährigen Frau in Meerbusch-Büderich konnte ein nunmehr 63 Jahre alter Tatverdächtiger nach umfangreichen Ermittlungen der Düsseldorfer Mordkommission sowie akribischen Untersuchungen des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat gegen den dringend tatverdächtigen 63-Jährigen, der sich aufgrund eines anderen Kapitalverbrechens in Haft befindet, Anklage beim Landgericht Düsseldorf erhoben.

Über das Ermittlungsverfahren werden Sie der Leiter des Kriminalkommissariats 11, Erster Kriminalhauptkommissar Guido Adler, der Leiter der Kriminalinspektion 1, Kriminaldirektor Martin Mehlhorn und Staatsanwalt Martin Stücker, ausführlich informieren.

Zeit: Donnerstag, 30.03.2023, 14:00 Uhr

Ort: 40213 Düsseldorf, Haroldstraße 5, Raum 182

Wir freuen uns darauf, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell