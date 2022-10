Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: 27-Jährige sexuell belästigt

Zeugen gesucht

Bickenbach (ots)

Eine 27 Jahre alte Frau aus Bickenbach ist am Samstagnachmittag (29.10.) nahe einem Feld im Bereich der Pfungstädter Straße sexuell belästigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der noch unbekannte Täter gegen 16 Uhr an die junge Frau herangetreten und ihr unvermittelt an den Po gegriffen haben. Im Anschluss entfernte sich der junge Mann zu Fuß in Richtung Wohngebiet. Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass er auf ein Alter zwischen 13 und 15 Jahre und eine Größe von circa 1,55 bis 1,60 Meter geschätzt wurde. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen dunkelbraune Switcher -Jacke. Das Kommissariat 10 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zu dem Flüchtenden geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittelnden zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell