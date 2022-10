Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Schwerpunktkontrollen auf der Bundesstraße 486

Mörfelden-Walldorf (ots)

Polizeikräfte der Polizeidirektion Groß-Gerau haben im Laufe des Samstags (29.10.) Schwerpunktkontrollen rund um Mörfelden-Walldorf durchgeführt. Mehrere Streifen führten zwischen 15 Uhr und 22 Uhr zwei stationäre Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 486 im Bereich des Zentrallagers eines Discounters sowie am Mönchbruch durch. Schwerpunkt des Einsatzes war der Kampf gegen regional und überregional agierende Wohnungseinbrecher. Hierbei stoppten sie 62 Fahrzeuge und überprüften insgesamt 98 Personen. Darunter befand sich auch ein Mann, der bereits wegen Einbruchsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war. Ob er auch für aktuelle Fälle in Betracht kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Darüber hinaus nahmen die Polizeibeamte einen alkoholisierten, 27-jährigen Autofahrer vorläufig fest und stellten bei einer 63 Jahre alten Frau einen angeblich verlorenen Führerschein sicher. Einsatzkräfte werden in der dunklen Jahreszeit zielgereichtet weitere Schwerpunktkontrollen und Fahndungsmaßnahmen durchführen und den Verfolgungsdruck auf Kriminelle in Südhessen konsequent hochhalten.

