Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Kriminelle suchen nach Geld in Schule

Rund 2000 Euro Sachschaden

Reinheim (ots)

In einer Schule in der Freiherr-vom-Stein-Straße haben Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (28.10.) und Samstag (29.10.) nach Wertvollem gesucht. Auf noch nicht bekannte Weise gelangten die Täter in das Schulgebäude, brachen dort gewaltsam mehrere Zugangstüren auf und suchten nach Beute. Ob und in welchem Umfang sie fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt. Sie flüchteten in unbekannte Richtung und ließen einen Sachschaden von rund 2000 Euro zurück. Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt in diesem Fall des besonders schweren Diebstahls. Die Ermittelnden suchen Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/6330-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell