POL-K: 220504-4-K Zeugenaufruf: Polizei sucht Radfahrer nach Unfallflucht

Köln (ots) - Dank eines Zeugenhinweises, haben Polizisten am Dienstagabend (3. Mai) einen 40 Jahre alten mutmaßlichen Fahrraddieb in Köln-Holweide auf frischer Tat festgenommen. Der Zeuge hatte den Solinger gegen 20.10 Uhr dabei beobachtet, wie er sich an der S-Bahnhaltestelle in der Neufelder Straße am Schloss eines Damenrads zu schaffen machte. Ersten ...

