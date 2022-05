Polizei Köln

POL-K: 220504-1-K Fahrraddieb kurz nach Haftentlassung wieder festgenommen

Köln (ots)

Dank eines Zeugenhinweises, haben Polizisten am Dienstagabend (3. Mai) einen 40 Jahre alten mutmaßlichen Fahrraddieb in Köln-Holweide auf frischer Tat festgenommen. Der Zeuge hatte den Solinger gegen 20.10 Uhr dabei beobachtet, wie er sich an der S-Bahnhaltestelle in der Neufelder Straße am Schloss eines Damenrads zu schaffen machte. Ersten Ermittlungen zufolge war der 40-Jährige erst wenige Stunden zuvor aus der JVA Ossendorf entlassen worden, wo er wegen Fahrraddiebstahls bereits eine Haftstrafe abgesessen hatte. Nun wird er erneut einem Haftrichter vorgeführt.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können und der/die Besitzer/in des lilavioletten Damenrads werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 55 zu melden. (cr/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell