Polizei Köln

POL-K: 220503-3-K Diensthund stellt mutmaßlichen Einbrecher

Köln (ots)

Mit der Unterstützung eines Diensthundes haben Polizisten am Montagabend (2. Mai) einen mutmaßlichen Einbrecher (32) in der Kölner Innenstadt gestellt. Anwohner der Rubenstraße waren von dem Fremden im Keller des Mehrfamilienhauses überrascht worden, hatten diesen daraufhin eingeschlossen und den Notruf 110 gewählt. Einsatzkräfte durchsuchten das Untergeschoss mit Unterstützung der Polizeihündin "Yvi", die den Tatverdächtigen in einem aufgebrochenen Kellerverschlag stellte. Als der 32-Jährige nach ihr schlug, biss diese ihm in den Arm. (ph/cs)

