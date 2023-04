Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher stehlen Bohrmaschine

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Pfarrer-Becking-Straße;

Tatzeit: zwischen 23.04.2023, 19.00 Uhr, und 24.04.2023, 08.30 Uhr;

Eine Schlagbohrmaschine entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bocholt. Die Täter hatten sich Zugang auf ein Grundstück an der Pfarrer-Becking-Straße verschafft. Dort drangen sie mit Gewalt in eine Gartenlaube ein, aus der die Einbrecher das Gerät der Marke Makita entwendeten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommis-sariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

