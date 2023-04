POL-BOR: Stadtlohn - Ergänzung zu "Geldausgabeautomaten an der Dufkampstraße gesprengt"

Borken-Weseke (ots) - Unfallort: Borken-Weseke, Bundesstraße 70 / Landesstraße 572; Unfallzeit: 24.04.2023, 06.15 Uhr; Leichte Verletzungen hat ein 34 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen erlitten. Der Südlohner war gegen 06.15 Uhr auf der Bundesstraße 70 aus Richtung Südlohn-Oeding kommend in Richtung Borken unterwegs, als er bei regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts in den ...

