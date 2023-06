Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Halterner Str., alkoholisierter Fahrer flüchtet vom Unfallort

Coesfeld (ots)

Am 17.06.2023, um 03:29 Uhr, meldete ein Anrufer der Polizei Coesfeld einen lauten Knall, den er im Bereich der Halterner Straße in Hausdülmen gehört habe. Der Mitteiler deutete diesen als Verkehrsunfallgeräusch. Anschließend sei ein Auto in Fahrtrichtung Haltern davongefahren. Die eingesetzten Polizeibeamten der Polizeiwache Dülmen trafen kurz darauf auf der Münsterstraße, am Ortsausgang von Hausdülmen, auf ein Auto mit einem Unfallschaden im Frontbereich. In diesem saß ein 22-jähriger Gelsenkirchener, dessen Atem nach Alkohol roch. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurden auf der Halterner Straße zwei Autos mit Unfallbeschädigungen festgestellt, die dort am Fahrbahnrand abgestellt waren. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Eine Anzeige wurde gefertigt.

