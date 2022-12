Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Ratingen

Monheim am Rhein - 2212085

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Ratingen ---

Am späten Montagabend (19. Dezember 2022) ereignete sich auf der Broichhofstraße in Ratingen-Tiefenbroich ein Verkehrsunfall, bei dem ein grauer Mazda beschädigt wurde. Gegen 21:40 Uhr war eine 31-jährige Mülheimerin mit ihrem Mazda über die Boichhofstraße in Richtung Kaiserswerther Straße gefahren. Als sie sich auf die Rechtsabbiegespur einordnete, habe sie dann ein heller Wagen überholt und dabei seitlich touchiert. Hierbei war ein Lackschaden in noch unbekannter Höhe an dem Mazda entstanden. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Bei ihm soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit lockigen Haaren gehandelt haben. Nähere Beschreibungen, auch zum Fahrzeug des Mannes, liegen der Polizei aktuell nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Einen Sachschaden an seinem Auto in Höhe von etwa 3.000 Euro zu beklagen hat derzeit der Halter eines Honda Civic aus Monheim am Rhein. Der Mann hatte seinen Wagen am Donnerstag (22. Dezember 2022) gegen 11 Uhr auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand der Lindenstraße auf Höhe der Hausnummer 24 abgestellt. Gegen 14 Uhr hatte ihn dann eine Nachbarin auf den Schaden am linken Kotflügel hingewiesen. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Schaden durch ein anderes ausparkendes Auto verursacht wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell