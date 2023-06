Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Waldliesborn - Tasche entwendet

Lippstadt (ots)

In der vergangenen Nacht kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Diebstahlsdelikt in der Parkstraße, im Bereich des Kurparks. Ein 17-Jähriger aus Lippstadt befand sich fußläufig auf dem Weg nach Hause. Als er sich einer Bank näherte, auf der fünf männliche Personen saßen, wurde er von diesen angesprochen. Es kam sofort zu einer Rangelei, bei der der 17-Jährige und einer der unbekannten Personen auf dem Boden landeten. Die anderen vier Personen, die sich zunächst nicht an der Rangelei beteiligt hatten, kamen hinzu. Einer aus der Vierergruppe ohrfeigte den am Boden liegenden 17-Jährigen. Der Unbekannte, der den Streit begonnen hatte, entwendete die mitgeführte Tasche des Lippstädters, in dem sich sein Portemonnaie, sein Ausweis und weitere Dokumente befanden. Der 17-Jährige konnte sich schließlich entfernen und seine Wohnanschrift aufsuchen. Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

