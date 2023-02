Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Cuno-Hoffmeister-Straße in Sonneberg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Mutmaßlich mindestens sechs Personen verschiedener Staatsangehörigkeiten (u.a. syrisch und afghanisch) gerieten aus bislang unbekannter Ursache in Streit. In der Folge wurden gefährliche Gegenstände, mutmaßlich Messer sowie ein größeres Metallrohr, zum Einsatz gebracht. Ein 29-jähriger, unter Drogeneinfluss stehender Afghane wies Schnittverletzungen auf und wurde im Krankenhaus behandelt. Ein 23-Jähriger (syrisch) steht u.a. im Verdacht der Gefährlichen Körperverletzung mit gefährlichen Gegenständen. Die KPI Saalfeld übernimmt die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie möglichen weiteren Geschädigten bzw. beschuldigten Personen. Eine politisch motivierte Tat als solche steht momentan nicht im Raum- die Ermittlungen zu den Tatmotiven dauern an.

