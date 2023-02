Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Widerstand gegen Polizeibeamte

Pößneck (ots)

Ein 31-Jähriger wurde am Samstagnachmittag durch Anwohner dabei bemerkt, wie er im Bodelwitzer Weg in Pößneck eine Tür eintrat und so unbefugt in einen Anbau eines Mehrfamilienhauses eindrang. Als die Beamten vor Ort eintrafen um den Vorfall zu klären, leistete der unter 3,4 Promille stehende Mann Widerstand und wehrte sich aktiv gegen die polizeilichen Maßnahmen. Nach der Erstattung mehrerer Strafanzeigen wurde der 31-Jährige, der keinen festen Wohnsitz angeben konnte, schließlich nach Einschätzung durch einen Arzt in ein Fachklinikum eingewiesen. Glücklicherweise blieben die eingesetzten Beamten sowie der Beschuldigte unverletzt.

