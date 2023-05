Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto aufgebrochen

Suhl (ots)

Ein Unbekannter schlug am Montag in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines Opel, der im Löffeltal in Suhl geparkt war, ein. Aus dem Inneren des Fahrzeuges entwendete er anschließend den Rucksack und durchsuchte diesen nach Verwertbarem. Mit der Geldbörse als Beute flüchtete der Unbekannte. Noch bevor der Fahrzeughalter überhaupt die Gelegenheit hatte, seine Karten sperren zu lassen, tätigte der Dieb schon mehrere Buchungen an einem Fahrkartenautomaten. Ein Gesamtschaden von insgesamt 700 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Suhler Polizei zu melden.

