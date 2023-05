Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kaputter Honda gesucht

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr Montagabend gegen 21:45 Uhr die Gothaer Straße in Suhl in Richtung Suhl-Zentrum. In Höhe der stationären Geschwindigkeitsmessanlage kam er aus noch nicht geklärter Ursache nach links von seiner Fahrbahn ab und prallte seitlich mit dem ihm entgegenkommenden Skoda eines 54-Jährigen zusammen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Polizisten fanden am Unfallort Fahrzeugteile, die auf einen Honda schließen lassen. Die Schäden am Skoda verlaufen über die gesamte linke Fahrzeugseite, dementsprechend müssen am Honda ebenfalls auf der linken Seite Unfallschäden zu finden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell