Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Wernshausen (ots)

Unbekannte Einbrecher machten sich am Montag gegen 02:15 Uhr in einer Firma in der Bahnhofsallee in Wernshausen zu schaffen. Sie verursachten einen Sachschaden von ca. 2.500 Euro und als sie im Inneren angelangt waren, entwendeten sie neben Bargeld auch mindestens ein Werkzeug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell