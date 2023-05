LPI-SHL: Mit dem Auto des Nachbarn und ohne Fahrerlaubnis

Suhl (ots) - Zwischen dem 28.04.23, 23.30 Uhr und dem 29.04.23, 12.25 Uhr brechen unbekannte Täter den Scheibenwischer der Heckscheibe eines geparkten Skoda in der Alexander-Gerbig-Straße in Suhl ab. Der Sachschaden beträgt ca. 150,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

