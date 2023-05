Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher stellte sich selbst

Veilsdorf (ots)

Erst ging ein Anruf in der Notrufzentrale ein und kurze Zeit später kam der Täter sogar selbst zur Dienststelle. Dienstagnacht (02.05.2023) brach ein 32-Jähriger in ein Wohnhaus im Schulweg in Veilsdorf ein. Er hatte es auf Bargeld abgesehen. Die Bewohnerin bemerkte den ungebetenen Gast und wehrte sich mit einem Bügeleisen. Daraufhin griff der Mann die Frau an und beide stürzten die Treppe hinunter. Der Einbrecher flüchtete und stellte sich schließlich. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden.

