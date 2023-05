Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksack weggeworfen

Niederschmalkalden (ots)

Beamte der Meininger Polizei wollten Montagmorgen einen 36-jährigen Radfahrer in Niederschmalkalden kontrollieren. Als der Zweiradfahrer das Vorhaben bemerkte, flüchtete er und warf auf seiner Flucht seinen Rucksack weg. Die Polizisten fanden, nach dem Tipp einer Zeugin, den Rucksack. In diesem transportierte der Mann neben seinem Personalausweis auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln und Utensilien zum Drogenkonsum. Die Ermittlung zum Fahrradfahrer war mit dem aufgefundenen Personalausweis dann auch kein Problem mehr und so muss er sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell