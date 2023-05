LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr Montagabend gegen 21:45 Uhr die Gothaer Straße in Suhl in Richtung Suhl-Zentrum. In Höhe der stationären Geschwindigkeitsmessanlage kam er aus noch nicht geklärter Ursache nach links von seiner Fahrbahn ab und prallte seitlich mit dem ihm entgegenkommenden Skoda eines 54-Jährigen zusammen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Polizisten fanden am Unfallort Fahrzeugteile, die auf ...

mehr