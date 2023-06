Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Blitzeinbruch

Lippstadt (ots)

Am heutigen Freitagmorgen kam um es um 03:25 Uhr zu einem Blitzeinbruch in ein Optik-Fachgeschäft in der Lange Straße. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde die Glaseingangstür des Geschäftes mit einem nicht bekannten Gegenstand eingeschlagen. Innerhalb weniger Minuten wurden aus dem Fachgeschäft offenbar gezielt hochpreisige Brillen entwendet. Eine Zeugin konnte einen Mann beobachten, der einen Brillenständer aus dem Geschäft in einen vor dem Geschäft abgestellten Pkw einlud. Der Täter flüchtete anschließend mit dem schwarzen Pkw, eventuell ein Mercedes, in Richtung Spielplatzstraße. Der Tatverdächtige war komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der verdächtigen Person und/oder zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell