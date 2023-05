Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230508-1-pdnms Zeugen nach Brandstiftung in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 07.05.2023 gegen 07.00 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Leitstelle der Feuerwehr in Neumünster und meldete ein Feuer an einer Schutzhütte im Waldgebiet an der Heider Straße in Neumünster.

Im Waldgebiet an der Heider Straße stand eine Schutzhütte in Brand, vermutlich dürfte es sich um eine Brandstiftung gehandelt haben. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Hütte ist jetzt jedoch einsturzgefährdet. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Neumünster sucht jetzt nach Zeugen für diese Brandstiftung. Wer hat am Sonntag, den 07.05.2023 gegen 07.00 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Heider Straße machen können?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Sönke Petersen

