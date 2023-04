Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 15-jährige Fußgängerin übersieht heranfahrende Straßenbahn und wird leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18:45 Uhr, kollidierte in der Straße Waldpforte eine 15-jährige Fußgängerin mit einer Straßenbahn. Die 15-Jährige übersah beim Überqueren der Fußgängerfurt die anfahrende Straßenbahn. Den zur Warnung dienende Glockenton der Straßenbahn überhörte die 15-jährige Fußgängerin ebenfalls und prallte schließlich mit der Straßenbahn zusammen, wodurch das Mädchen leichte Verletzungen davontrug. Das Mädchen wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An der Straßenbahn entstand durch die Kollision kein Sachschaden.

