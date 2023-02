Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wegen Zigarette Frau ins Gleis gestoßen: Bundespolizei erkennt Tatverdächtigen wegen auffälliger Mütze wieder

Bild-Infos

Download

Troisdorf (ots)

Gestern Morgen (05.02.) stieß ein Mann aus Siegburg eine 46-jährige Frau am Bahnhof in Troisdorf ins Gleis, nachdem diese ihm die Herausgabe einer Zigarette verweigert hatte. Die Bundespolizei stellte den Mann kurz darauf, nachdem dieser an den Tatort zukehrte.

Gegen 05:45 Uhr erhielt die Bundespolizei in Siegburg die Mitteilung über eine verletzte Frau im Gleisbereich bei Troisdorf. Nach einer Auseinandersetzung sei diese in das Gleis gestoßen worden. Vor Ort trafen sie einen Zeugen an, der mitteilte, dass ein junger Mann mit auffällig roter Mütze ihn nach einer Zigarette gefragt habe. Nachdem er verneint habe, sei der Mützenträger mit seinem Anliegen an eine sitzende Frau herangetreten. Da diese trotz Zigarette in der Hand, ebenfalls verneinte, habe der junge Mann die Beherrschung verloren und zunächst ihre Tasche weggerissen und anschließend die Frau in den Gleisbereich geschubst und sei geflohen. Andere Reisende seien dem Opfer zu Hilfe geeilt, welche zwar offensichtliche Verletzungen erlitt, jedoch selbstständig aus dem Gleis heraussteigen konnte. Ein Rettungswagen war bereits alarmiert worden, welcher die Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbrachte. Anhand der Beschreibung durch den Zeugen, konnte der Tatverdächtige kurz darauf durch die Streife identifiziert und gestellt werden. Es handelte sich um einen 30 Jahre alten Mann aus Siegburg, welcher offensichtlich alkoholisiert war. Die Beamtinnen und Beamte nahmen den Mann mit zur Dienststelle, wo sie ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den polizeibekannten Beschuldigten einleiteten. Er wurde im weiteren Verlauf des Morgens durch seinen Vater abgeholt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell