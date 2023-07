Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Frau wird im Gesicht verletzt - Zeugen gesucht!

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine junge Fahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen kurz vor neun Uhr auf der Landstraße 382 verletzt. Ein unbekannter Fahrer verursachte den Unfall. Er befuhr mit seinem Pkw die Landstraße von Otterberg in Fahrtrichtung Schneckenhausen. In einer Linkskurve kam ihm die 18-Jährige mit ihrem Peugeot entgegen. In dieser Kurve beachtete der Unbekannte das Rechtsfahrgebot nicht. Demzufolge touchierte er mit seinem linken Außenspiegel den der Peugeot-Fahrerin, sowie deren Fahrertür. Infolge des Zusammenstoßes löste sich das Spiegelglas des Pkws der jungen Frau. Dieses traf sie, durch das geöffnete Fenster, am Mund und verletzte sie. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Unfallflucht. Zeugen die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt aufzunehmen. |ksr

