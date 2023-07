Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto geöffnet, Geldbeutel geklaut

Kaiserslautern (ots)

Mit geöffneten und nur angelehnten Türen hat ein Anwohner der Konrad-Adenauer-Straße am Dienstagmorgen sein Auto vorgefunden. Der Innenraum war durchwühlt.

Wie der Mann bei der Polizei anzeigte, müssen unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Pkw eingedrungen sein. Sie stahlen den in der Mittelkonsole abgelegten Geldbeutel sowie etwas Münzgeld.

Wie es den Dieben gelang, den Wagen zu öffnen, ist unklar. Der Fahrzeughalter ist sich sicher, sein Auto verschlossen zu haben. Zudem verfüge der Pkw über eine Verriegelungsautomatik.

Zeugen, die zwischen Montagnachmittag, 16.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.50 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

