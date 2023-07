POL-PPWP: Auffahrunfall sorgt für Wartezeiten

Kaiserslautern (ots) - Ein Auffahrunfall ereignete sich am Montag in der Pariser Straße. Eine Person wurde leicht verletzt. Zwei Pkws fuhren am Nachmittag stadteinwärts. Als ein 47-jähriger Fahrer verkehrsbedingt abbremste, fuhr ihm eine 56-Jährige mit ihrem Wagen auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Das Auto der Frau musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die 56-Jährige wurde leicht verletzt ins ...

