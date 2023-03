POL-BN: Bonn-Rüngsdorf: Zwei Jugendliche nach versuchtem Tankstellenraub festgenommen

Bonn (ots) - Am Mittwochabend (22.03.2023) versuchten bislang Unbekannte in eine im Hochparterre gelegene Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Rheinaustraße in Bonn-Beuel einzubrechen. Zur Tatzeit gegen 20:45 Uhr gelangten die mutmaßlichen Einbrecher auf den Balkon der Wohnung und versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Eine Zeugin nahm Geräusche auf dem Balkon ...

