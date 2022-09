Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am Mittwoch, den 14.09.2022, zwischen 09:00 Uhr und 09:13 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Robert-Bosch-Straße in Homburg, nahe des dortigen Haupteinganges, geparkter PKW, Farbe Blau, Marke Mercedes-Benz, mit KUS-Kreiskennzeichen durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Homburg unter der 06841-1060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell