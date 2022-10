Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geparkte PKW durch betrunkenen Fahrzeugführer beschädigt

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht zum Sonntag gegen 1.55 Uhr meldeten gleich mehrere Zeugen einen betrunkenen Fahrzeugführer, welcher mit seinem PKW Kia in der Bahnhofstraße gegen zwei geparkte Fahrzeuge sowie eine Straßenlaterne fuhr und diese allesamt beschädigte. Bei Eintreffen der Beamten konnte das stark beschädigte Verursacherfahrzeug, jedoch ohne Fahrzeugführer, festgestellt werden. Dem 22-jährigen Fahrzeugführer wurden die Beamten an dessen Wohnanschrift habhaft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Zudem stand dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Rahmen der Beweiserhebung wurde anschließend mit dem 22-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt sowie dessen Führerschein beschlagnahmt. An den beiden geparkten Fahrzeugen sowie an der Straßenlaterne entstand Sachschaden von ca. 6.500 Euro. Der 22-Jährige wird sich nun im Rahmen eines eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell