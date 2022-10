Langenhain (Landkreis Gotha) (ots) - Am Samstag gegen 12.20 Uhr befuhr ein 73-jähriger Fahrer eines VW Golf die Landstraße L1027 in Fahrtrichtung Friedrichroda. Im Kreuzungsbereich Abzweig Langenhain übersah der Fahrer des Volkswagen einen an der roten Ampel haltenden Ford C-MAX und fuhr diesen auf. Der 48-jährige Fahrer des Ford blieb unverletzt. Der 73-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten in der weiteren Folge abgeschleppt werden. ...

