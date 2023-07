Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gartenhaus geht in Flammen auf

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Gartenhaus ist am späten Dienstagnachmittag in Hochspeyer in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr kurz vor halb sechs vor Ort eintraf, stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Brandort hinter einem Einfamilienhaus lag.

Die Feuerwehr löschten die Laube, konnte aber nicht verhindern, dass das Häuschen vollständig abbrannte. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar; die Ermittlungen hierzu laufen.

Neben dem Gartenhäuschen verbrannte auch eine angrenzende Rasenfläche von etwa 25 Quadratmetern bis zum Wohnhaus. Das Einfamilienhaus selbst wurde nicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |ksr/cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell