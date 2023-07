Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher nutzen kurzes Zeitfenster

Neuss (ots)

Dieben gelang es am Montag (03.07.) in der Zeit von 08:40 Uhr bis 09:15 Uhr in der kurzen Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus an der Waldstraße in Neuss einzubrechen.

Über ein Fenster im Erdgeschoss verschafften sie sich Zutritt zu den Wohnräumen des Hauses. Hier durchwühlten sie Schränke und Schubladen bei ihrer Suche nach Wertgegenständen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entkamen sie danach mit Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wenn Sie etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit der Tat beobachtet haben oder Täterhinweise geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter der 02131-3000 bei der Polizei.

Machen Sie es Dieben schwer! In Sachen Einbruchsschutz berät die Polizei Sie gerne kostenlos. Weitere Informationen finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

