POL-NE: Betrunkener fährt gegen Baum und leistet Widerstand

Dormagen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30.06.), gegen 04:30 Uhr, geriet an der Nettergasse aus bislang unbekannten Gründen der Inhalt einer Mülltonne für Papier und Pappe in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr Dormagen löschten die Flammen. Der Kunststoffbehälter sowie in der Nähe befindliche Sträucher und Bäume wurden beschädigt. Keine 24 Stunden später, in der Nacht von Freitag auf Samstag ...

