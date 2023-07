Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mülltonnen stehen in Flammen

Dormagen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30.06.), gegen 04:30 Uhr, geriet an der Nettergasse aus bislang unbekannten Gründen der Inhalt einer Mülltonne für Papier und Pappe in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr Dormagen löschten die Flammen. Der Kunststoffbehälter sowie in der Nähe befindliche Sträucher und Bäume wurden beschädigt.

Keine 24 Stunden später, in der Nacht von Freitag auf Samstag (01.07.), gegen 02:25 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zur Straße "Unter den Hecken" gerufen. Nur etwa 250 Meter vom Einsatzort des Vortages entfernt waren gleich mehrere Kunststoffmüllbehälter, darunter auch eine Papiertonne, in Brand geraten. Zwar konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen löschen, ein angrenzender Zaun und ein Verkehrsspiegel wurden dennoch in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist auch im zweiten Fal noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell