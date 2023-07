Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fünf Einbrüche am Wochenende

Neuss / Grevenbroich (ots)

In der Zeit von Freitag (30.06.) auf Sonntag (02.07.) schlugen Einbrecher in Neuss und Grevenbroich fünf Mal zu.

Am Freitag hebelten Diebe einen Nebeneingang eines Einfamilienhauses in Grevenbroich-Gindorf an der Straße "Zur Wassermühle" auf. Sie durchwühlten die Wohnung und entkamen anschließend unbemerkt. Ob sie dabei Beute machten, ist zurzeit unbekannt. Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 22:45 Uhr eingegrenzt werden.

Tags darauf, am Samstag, öffneten Einbrecher gewaltsam eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Neuss an der Kaiser-Friedrich-Straße. Auch hier durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen, ehe sie entwischten. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 15:30 Uhr. Angaben über die Beute konnten noch nicht gemacht werden.

In der Zeit von Samstag 12:00 Uhr bis Sonntag 09:00 Uhr hebelten Einbrecher eine Terrassentür eines Einfamilienhauses am Fliederweg in Neuss-Gnadental auf. Sie durchwühlten die Innenräume des Hauses und entwendeten anschließend einen Laptop.

Nicht schlecht gestaunt hatten in der Nacht von Samstag (01.07.) auf Sonntag (02.07.) gegen 03:20 Uhr die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bedbruger Straße in Neuss-Erttal. Sie bemerkten in der Nacht, wie eine dunkelgekleidete Person sich vom Balkon der über ihnen befindlichen Wohnung auf ihren Balkon herabließ, um von diesem nach unten zu springen. Anschließend flüchtete der Unbekannte unerkannt in die Nacht. Die alarmierte Polizei stellte vor Ort fest, dass die Wohnung über den Zeugen durchwühlt war. Der Einbrecher verschaffte sich allem Anschein nach über die Balkontür Zutritt. Was entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Montanusstraße in Grevenbroich brachen Täter am Sonntag (02.07.) in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:30 Uhr ein. Sie verschafften sich Zutritt, indem sie die zugezogene Wohnungstür öffneten. Aus der Wohnung entwendeten sie Mobiltelefone, Schmuck und Bargeld.

In allen fünf Fällen übernahm das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht. Sollten Sie Hinweise auf einen der Täter geben oder andere sachdienliche Angaben machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter der 02131-3000 bei der Polizei.

Riegel vor! Sicher ist sicherer - Die Kernbotschaften der Kampagne sind: Achten Sie auf verdächtige Personen und Situationen. Rufen Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über 110. Lassen Sie sich neutral und kostenlos von Ihrer Polizei zum Einbruchsschutz beraten. Weitere Informationen, sowie die Erreichbarkeiten der Beratungsstelle der Polizei in Sachen Einbruchsschutz finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell