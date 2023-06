Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei macht Drogendealer dingfest

Neuss (ots)

Die Polizei ist im ganzen Neusser Stadtgebiet präsent und diese Strategie scheint aufzugehen.

Am Donnerstag (29.06.) bemerkte eine Fußstreife der Neusser Polizeiwache gegen 21:00 Uhr zwei verdächtige Personen im Bereich der Weingartstraße in Neuss. Bei Erblicken der Beamten versuchten sich die Personen zügig zu entfernen. Die Personen konnten an einer Parkbank am botanischen Garten eingeholt werden. Auf den Bänken saßen weitere Personen, die scheinbar in irgendeiner Art Beziehung zu den zwei Verdächtigen standen. Als die Beamten begannen, die zwei beschriebenen Personen kontrollieren zu wollen, flüchtete einer der beiden, ein 19-jähriger Neusser, erneut. Dieser konnte durch die nacheilenden Beamten gestellt werden. Der andere Teil der Streifenbesatzung verblieb bei den Personen vor Ort. Hier konnte deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Zum Auffinden von Betäubungsmitteln wurden die anwesenden Personen durchsucht. Die Nase der Beamten sollte ihnen Recht geben. Bei zwei Personen, einem anderen 19-jährigen Neusser, und einem 18-jährigen Neusser wurden Betäubungsmittel aufgefunden.

Diese wurden sichergestellt.

Bei den anderen Anwesenden, auch bei den zwei Personen, die sich zunächst verdächtig verhielten und die Beamten erst aufmerksam machten, wurde nichts Verbotenes aufgefunden.

Alle Personen, bis auf der 19-Jährigen, bei dem die Beamten fündig wurden, wurden vor Ort entlassen. Da sich der 19-jährige nicht ausweisen konnte und so die Personalien nicht verfahrenssicher aufgenommen werden konnten, suchte Polizei gemeinsam mit dem Neusser dessen Wohnanschrift in unmittelbarer Nähe auf. Gegenüber den Beamten räumte der Heranwachsende ein, in seinem Zimmer weitere Betäubungsmittel zu lagern. Als die Beamten diese mit dem Einverständnis des Neussers auffanden, kontaktierten sie nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft einen Bereitschaftsrichter zum Erwirken eines Durchsuchungsbeschluss für die gesamte Wohnung. Die Beamten sollten fündig werden. In der Wohnung fanden sie an mehreren Orten verschiedene Betäubungsmittel auf. Die Menge der aufgefundenen Drogen überstieg deutlich den Eigenbedarf. Ebenso wurde Bargeld in dealtypischer Stücklung aufgefunden. Alle beweiswichtigen Gegenstände wurden sichergestellt.

Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei.

Nach Prüfung der Haftgründe und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-jährige vorerst am heutigen Tag (30.06.) entlassen.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 12.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell