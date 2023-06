Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe schlagen wieder zu - weiterer Wohnwagen entwendet und ein Versuch

Neuss (ots)

Langfinger gelang es erneut in der Zeit von Dienstag (27.06.) bis Mittwoch (28.06.), einen Wohnwagen von einem Stellplatzgelände an der Kaarster Straße in Neuss zu entwenden. Bei einem weiteren Wohnwagendiebstahl blieb es bei dem Versuch.

Erst am Dienstag (27.06.) berichteten wir über fünf entwendete Wohnanhänger. Den Link zu jener Pressemeldung finden Sie unten. Nun meldeten sich zwei weitere Geschädigte bei der Polizei. Unbekannte Täter stahlen in der genannten Zeit einen Wohnwagen der Marke Hobby vom Typ WW 2020 Excellent 540 FU mit dem amtlichen Kennzeichen D-V278. Der Wohnwangen war gesondert gegen Diebstahl gesichert. Dieses Hindernis überwanden die Diebe bei ihrer Tat. Bei einem anderen Wohnwagen versuchten Diebe die angebrachte Wegfahrsperre gewaltsam zu entfernen. Unverrichteter Dinge ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Ob sie gestört wurden oder die massive Sicherung für ihr Ablassen verantwortlich war, ist derzeit unklar.

Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 22.

Es werden Zeugen gesucht. Sollten Sie etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den Taten beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der 02131-3000 bei der Polizei.

Betrug macht keine Ferien: Vorsicht beim Autokauf! Da die Täter wahrscheinlich auch in diesen Fällen versuchen werden die erbeuteten Fahrzeuge weiterzuverkaufen, warnt die Polizei vor vermeintlichen Schnäppchen. Wenn sich im Nachgang herausstellt, dass das Fahrzeug entwendet wurde, droht der Komplettverlust. In diesem Zusammenhang gab das Bundeskriminalamt am Dienstag (28.06.) einen Warnhinweis aus. Diesen finden Sie hier: https://www.bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Warnhinweise/230628_KFZ_Kriminalitaet.html

Hier finden Sie den Link zu der Pressemeldung vom Dienstag (27.06.): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5544663

