Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei beschädigte Fahrzeuge nach Rangelei auf dem Markt

Hildburghausen (ots)

Bei einer lautstarken Auseinandersetzung auf dem Markt zwischen mindestens 2 Personen wurden am Freitagnachmittag zwei Fahrzeuge beschädigt. Einer der Beteiligten soll kurzzeitig sogar ein Messer offen geführt haben, ohne dies während der Auseinandersetzung eingesetzt zu haben. Um was es bei dem Streit ging konnte durch Zeugen nicht verstanden werden. Bei Eintreffen der Beamten waren alle Beteiligte bereits in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Die Schäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf rund 1000 Euro. Bei Hinweisen zum Tathergang wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Hildburghausen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell