POL-NE: Verursacher flüchtig: Radfahrerin kommt nach Vorfahrtsverstoß zu Fall Die Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Donnerstag (22.06.), gegen 15:45 Uhr, befuhr eine 54-jährige Neusserin mit ihrem Fahrrad die Virchowstraße in Fahrtrichtung Grefrather Weg. An der Kreuzung zur Lützowstraße beabsichtigte die Radfahrerin, ihre Fahrt weiter geradeaus fortzusetzen. Aus der Lützowstraße fuhr, kurz bevor die Dame den Kreuzungsbereich erreicht hatte, eine schwarze Audi-Limousine weiter geradeaus in Richtung Verlängerung Grefrather Weg. Dabei missachtete der Fahrer oder die Fahrerin des Audis die Vorfahrt der Radfahrerin.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die 54-Jährige so stark ab, dass sie das Gleichgewicht verlor und sich am Knie verletzte.

Der Pkw setzte die Fahrt, ohne sich um das Geschehen zu kümmern, fort.

Die Dame begab sich in ärztliche Behandlung und erstattete später online Anzeige wegen des Vorfalls.

Das Verkehrskommissariat I hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Unfallzeugen.

Sollten Sie Angaben zum Unfall machen oder Hinweise auf den oder die Verursacherin geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter der 02131-3000 bei der Polizei.

